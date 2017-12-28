В Приморском районе задержали грабителя-геймера

Петербуржец пришел в гости к приятелю, а ушел с деньгами и игровой приставкой, оставив хозяину дома на прощание побои. Неучтивый визитер вместо урока хороших манер получил уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 ноября молодой человек навестил своего малознакомого друга, проживающего в 36-м доме на Коломяжском проспекте. Гость избил хозяина квартиры и, уходя, прихватил с собой 80 000 рублей, 3000 долларов США, игровую приставку и ноутбук.

На поиски обидчика ушел почти месяц. Оперативники задержали злоумышленника 27 декабря, его действия квалифицировали как «грабёж». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.