Песков: Петербург не более опасен, чем другие города мира
В Кремле не считают взрыв в петербургском супермаркете недоработкой спецслужб.
Как сообщают 28 декабря «Вести», журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, считают ли в Кремле, что Петербург стал уязвим для террористов. Песков ответил, что постановка вопроса некорректна. «Терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире. К сожалению, это явление, с которым нужно бороться не переставая, в борьбе с которым, конечно же, нужно объединять усилия всех стран мира», – уточнил он. И напомнил о том, что спецслужбы США передали России сведения о подготовке взрыва в Казанском соборе.
При этом Песков подчеркнул — произошедший 27 декабря теракт в Кремле не считают недоработкой спецслужб. «По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение», — пояснил пресс-секретарь главы государства.
Справка:
Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Ранения получили 13 человек, шестеро из них до сих пор остаются в больницах.
Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Однако в расследовании принимает участие Национальный антитеррористический комитет. При этом президент Владимир Путин официально назвал происшествие терактом.