Песков: Петербург не более опасен, чем другие города мира

В Кремле не считают взрыв в петербургском супермаркете недоработкой спецслужб.

Как сообщают 28 декабря «Вести», журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, считают ли в Кремле, что Петербург стал уязвим для террористов. Песков ответил, что постановка вопроса некорректна. «Терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире. К сожалению, это явление, с которым нужно бороться не переставая, в борьбе с которым, конечно же, нужно объединять усилия всех стран мира», – уточнил он. И напомнил о том, что спецслужбы США передали России сведения о подготовке взрыва в Казанском соборе.

При этом Песков подчеркнул — произошедший 27 декабря теракт в Кремле не считают недоработкой спецслужб. «По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение», — пояснил пресс-секретарь главы государства.