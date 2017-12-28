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28.12.2017 12:57

Путин добавил «мигалку» администрации президента

Количество спецсигналов, которые можно устанавливать на транспортные средства администрации президента России, увеличилось до 23 штук. Ранее их было 22.

Соответствующий указ Владимира Путина размещен 28 декабря на официальном портале правовой информации. Изменения внесены в указ от 19 мая 2012 года «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства».

Напомним, ранее, в октябре 2017-го, количество «мигалок» увеличили для Совета Федерации — вместо 5 их стало 6. В СМИ писали, что спецсигнал добавили специально для экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, который стал шестым вице-спикером верхней палаты российского парламента. Для кого предназначена новая «мигалка» администрации президента, пока неизвестно.

Отметим, больше всего машин со спецсигналами официально — у ФСБ (более 200). Затем идут МВД (98 автомобилей), Генпрокуратура (30) и администрация президента (теперь — 23). Также «мигалки» полагаются всем главам регионов.


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