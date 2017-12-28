В новогоднюю и рождественскую ночи будут работать не все станции метро

Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночи с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. Ряд станций, однако, закроют.

Как сообщает предприятие 28 декабря, закроют вестибюли № 1 станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московской»; вестибюли № 2 станций «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Невский проспект»; также будут закрыты вестибюли станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская». При этом в метро уточняют, что в эти ночи с 2 часов ночи до 4.30 утра не будут продавать проездные на основе бесконтактных карт, только жетоны. Пройти через турникеты можно будет и по проездному, и по жетонам.

Ранее стало известно, что комитет по транспорту распорядился организовать работу метрополитена с 1 часа до 5 часов утра 1 января, 7 января, на Пасху, 2 мая, 10 мая, в Ночь музеев, на День города и на время проведения праздника «Алые паруса». «Пассажиравтотранс» также обеспечит движение автобусов в указанные даты с полуночи до 6 утра с интервалом в полчаса. Маршруты движения следующие: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.