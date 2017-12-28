Чтоб ты жил на одну зарплату. Хотя бы Силуанова

«Фонтанка» сравнила средние зарплаты российских чиновников с западными коллегами и поняла, что Россия — щедрая душа. Но это если не смотреть на средние зарплаты рядовых граждан.

Подчиненные Дмитрия Медведева перед Новым годом похвастались зарплатами. Есть чем гордиться: они зарабатывают больше, чем их идеологические противники из США, Европы и других мировых держав. А отдельные министры и вовсе успешно соревнуются в доходе с президентами целых государств.

Если верить опубликованным 27 декабря данным Минфина, то средняя зарплата каждого из чиновников правительства России, а это премьер, заместители и федеральные министры (всего 32 не последних человека), составила в 2016 году 693 тысячи рублей. В месяц.

Согласно данным Росстата, среднегодовая начисленная месячная зарплата в России в 2016 году составила 36 476 рублей. То есть в одной средней зарплате усредненного федерального функционера почти 19 зарплат рядовых граждан.

В США члены комитета министров зарабатывают 16 641 доллар ежемесячно. В год они получают около 200 тысяч долларов, от которых после вычета немаленьких американских налогов остается в среднем 120 тысяч в год, или 577 тысяч рублей в месяц. Скромнее, чем у российских коллег. При том что, по данным американского Бюро статистики труда, средняя заработная плата в Соединенных Штатах в 2016 году составляла 44 148 долларов США в год, или 212 тысяч рублей в месяц. То есть разрыв между двумя величинами в 2,7 раза.

В Великобритании министры получают в среднем 11 293 фунта в месяц ($ 14,819) – 872 тысячи рублей. При этом, по сведениям Национального управления статистики Великобритании, с учетом бонусов средняя зарплата в Англии в 2017 году составляет 502 фунта в неделю и 2310 фунтов в месяц — 178 тысяч рублей. Разрыв в 5 раз. Однако надо понимать, что почти половина зарплаты английских министров

— парламентская надбавка за законодательную работу. Если её исключить из расчета, то соотношение к средней зарплате будет на уровне США.

В Канаде, по данным сайта парламента, министры в среднем зарабатывают 81 500 долларов в год, или 6791 доллар в месяц, — 392 тысячи рублей. Средняя зарплата, по данным статистического ведомства Канады, составляет 51 тысячу долларов в год, или 245 тысяч рублей в месяц. То есть средний канадец может заработать столько же, сколько и министр, всего за 1,5 месяца.

В Нидерландах, по данным сайта правительства, министры ежегодно получают 146,8 тысячи евро, или 846 тысяч рублей ежемесячно. Россиянам есть куда расти. А вот средняя зарплата в стране — 2800 евро, или 192 тысячи рублей. Разница в 4,5 раза.

В Польше министры зарабатывают в среднем 12 500 злотых — 204 тысячи рублей ежемесячно. Средняя зарплата по стране на 2016 год составляла 3030 злотых — 49,5 тысячи рублей. Таким образом, рядовому поляку, надо работать всего 4 месяца, чтобы получить те же деньги, что и министр. В России он потратил бы на это больше полутора лет.

Но это если считать общие цифры. А вот частные успехи российских министров недостижимы, ведь в отличие от западных коллег у каждого из них индивидуальная зарплата.

Самая высокая зарплата среди министров у главы Минфина Антона Силуанова: в среднем он в 2016 году зарабатывал в месяц 1,7 миллиона рублей. Но зарплата составляет всего лишь 22% от общего дохода Силуанова. В его декларации за 2016 год он указывал доход в 95,4 миллиона рублей – 1,65 млн долларов. Больше в год зарабатывает только премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун — его зарплата 1,76 млн. А он регулярно лидирует в рейтингах самых высокооплачиваемых глав государств.

На втором месте по уровню зарплаты в российском правительстве глава Минэкономразвития Максим Орешкин (1,27 млн рублей) – 263 тысячи долларов в год. Примерно столько же зарабатывает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Бронзу в кабинете держит министр энергетики Александр Новак с зарплатой в 240 тысяч долларов в год (1,16 млн рублей в месяц). Всего на 4 тысячи больше получает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

И вне основного зачета идет глава Центробанка Эльвира Набиуллина: в среднем в месяц её зарплата составляет 2,25 млн рублей – 27 миллионов в год. Таким образом, она получает даже больше президента США и миллиардера Дональда Трампа, у которого годовая зарплата, в переводе на наши деньги, составляет немногим больше 23 млн. Но в отличие от Эльвиры Сахипзадовны он от неё отказался.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»