Путин наградил военных, отличившихся в Сирии

Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились во время операции в Сирии.

Как пишет 28 декабря «Коммерсантъ», церемония награждения состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Звания Героя России получили главком Военно-космических сил, бывший командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин.

Подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин стали кавалерами ордена Святого Георгия IV степени. Полковнику Артуру Люфту и майору Максиму Маколкину вручили ордена Мужества. Медалью «За отвагу» награжден капитан Александр Захаров, медалью Жукова — сержант Антон Кирюшин. Единственная женщина из награжденных сегодня — старший сержант Татьяна Ковалева, она получила медаль Суворова.