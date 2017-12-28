Петербуржец выпустил в приятеля пять пуль

Петербуржец обстрелял знакомого из травматического пистолета ночью 27 декабря в Красносельском районе города.

Как стало известно «Фонтанке», около одиннадцати вечера недалеко от седьмого дома по Новой улице мужчина из хулиганских побуждений пять раз выстрелил в оппонента. Две пули прошли сквозь куртку, но не задели тело, ещё одна угодила в спину. Пострадавший не оценил внезапной активности своего 38-летнего приятеля и о стрельбе сообщил в полицию.

На месте происшествия оперативники нашли пять гильз и брошенный травматический пистолет «Гранд Пауэр Т12». Предполагаемого стрелка задержали через полтора часа, ранее он был неоднократно судим и привлекался к административной ответственности. Проводится проверка.