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28.12.2017 12:14

«Ойкумена» приобрела участок возле Новоорловского лесопарка за 2,5 млрд рублей

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» продала половину территории строящегося жилого комплекса «Новоорловский» на Суздальском шоссе. Покупатель – компания «Ойкумена» — сможет построить на 21,2 га почти 220 тыс. кв. м недвижимости, сообщает пресс-служба «ЮИТ Санкт-Петербург». 

Территория продана единым лотом. Цена сделки – около 2,5 млрд рублей, говорится  в сообщении компании. К участкам уже подведена инженерная инфраструктура. Градостроительная документация, включая разрешение на строительство, согласована. Архитектурную концепцию для возведения «Новоорловского» разрабатывало бюро испанца Рикардо Бофилла Taller de Arquitectura.

Предоставлено "ЮИТ Санкт-Петербург"

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ЮИТ продолжит строительство комплекса «Новоорловский» на оставшейся территории в 21,3 га. На ней запроектировано 190 тыс. кв. м жилья и коммерческих помещений. Две очереди комплекса уже сданы, третью планируют закончить в 2018 году.

«Часть высвобождаемых благодаря продаже этой территории денежных средств с целью более эффективного использования капитала мы будем направлять на дальнейшую покупку участков для новых проектов», – объяснил Михаил Возиянов, гендиректор компании «ЮИТ Санкт-Петербург». В конце 2016 года ЮИТ уже приобрел 2,4 га на Студенческой улице, около станции метро «Черная речка». Строительство комплекса площадью около 40 тыс. кв. м планируют начать в первом квартале 2018 года.

«ЮИТ Санкт-Петербург» объявил о продаже 21,2 га в проекте «Новоорловский» на торгах в феврале этого года. Минимальная стоимость участка тогда оценивалась в 2,8 млрд рублей. Однако аукцион, назначенный на май, не состоялся.


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