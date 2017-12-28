«Ойкумена» приобрела участок возле Новоорловского лесопарка за 2,5 млрд рублей

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» продала половину территории строящегося жилого комплекса «Новоорловский» на Суздальском шоссе. Покупатель – компания «Ойкумена» — сможет построить на 21,2 га почти 220 тыс. кв. м недвижимости, сообщает пресс-служба «ЮИТ Санкт-Петербург».

Территория продана единым лотом. Цена сделки – около 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. К участкам уже подведена инженерная инфраструктура. Градостроительная документация, включая разрешение на строительство, согласована. Архитектурную концепцию для возведения «Новоорловского» разрабатывало бюро испанца Рикардо Бофилла Taller de Arquitectura.

ЮИТ продолжит строительство комплекса «Новоорловский» на оставшейся территории в 21,3 га. На ней запроектировано 190 тыс. кв. м жилья и коммерческих помещений. Две очереди комплекса уже сданы, третью планируют закончить в 2018 году.

«Часть высвобождаемых благодаря продаже этой территории денежных средств с целью более эффективного использования капитала мы будем направлять на дальнейшую покупку участков для новых проектов», – объяснил Михаил Возиянов, гендиректор компании «ЮИТ Санкт-Петербург». В конце 2016 года ЮИТ уже приобрел 2,4 га на Студенческой улице, около станции метро «Черная речка». Строительство комплекса площадью около 40 тыс. кв. м планируют начать в первом квартале 2018 года.

«ЮИТ Санкт-Петербург» объявил о продаже 21,2 га в проекте «Новоорловский» на торгах в феврале этого года. Минимальная стоимость участка тогда оценивалась в 2,8 млрд рублей. Однако аукцион, назначенный на май, не состоялся.