Главный пристав Петербурга уходит в отставку

Владимир Гольцмер оставляет пост главного пристава Петербурга. Десятилетний контракт заканчивается, продлевать его не будут.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 28 декабря, Гольцмер проводит последний день на службе. Должность руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу он занял в декабре 2007 года, сменив будущего главного пристава страны Артура Парфенчикова.

При Гольцмере управление стало своеобразным Сколково ФССП. В Петербурге обкатывались электронные информационные технологии, которые впоследствии внедрялись по всей стране. В 2010 году петербуржцы первыми в России получили в распоряжение сервис «Узнай о своих долгах» — информационно-платежную систему для оперативной проверки задолженностей и оплаты онлайн. Сегодня система трансформирована в национальный «Банк данных исполнительных производств».

В 2012 – 2013 годах Гольцмер выстроил отношения с кредитными учреждениями, приставы стали получать информацию о счетах, ценных бумагах, акциях и других активах должников. Была внедрена система автоматического списания денежных средств.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс

Петербург также стал первым регионом, в котором применен программно-аппаратный комплекс «Поток-Д» для поиска автомобилей должников на дорогах. В 2014 году приставы наладили с ГИБДД электронный документооборот, благодаря которому постановления на взыскание штрафов, зафиксированных автоматикой, поступали на исполнение в электронном виде.

В эпоху Гольцмера с должников Петербурга взысканы более 180 млрд рублей. Многие из них временно становились домоседами. В городе, пожалуй, более эффективно, чем в других регионах, применяют ограничение на выезд. К концу 2017 года, например, заграница закрыта для 18 тысяч горожан. Петербургским приставам не зазорно идти навстречу должникам. В Пулково регулярно открывается мобильный пункт проверки и оплаты задолженностей, ведь лучше улетать на отдых с небольшим минусом на карточке, чем не улетать вообще.

Владимир Гольцмер до Петербурга работал в Федеральной службе судебных приставов, ранее, с 1981 по 2005-й, — в прокуратуре. Указом президента России от 18 мая 2017 года награжден орденом Почета за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан.

28 февраля 2018 года Владимиру Гольцмеру исполнится 65 лет. Его контракт не будет продлен из-за предельного возраста.

Отметим, также сегодня ушла в отставку главный пристав Ленинградской области Наталья Денисенко – она возглавит УФССП по Владимирской области. Все подробности читайте на 47news.