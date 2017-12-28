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16:51
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16:49
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16:44
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16:38
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16:19
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16:15
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28.12.2017 11:57

Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!

Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия»

Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений.

В 2018 году авиакомпания «Россия» продолжит наращивать темпы своего развития. 

В 2017 году «Россия» завершила ребрендинг авиапарка, в последние недели уходящего года кабинный и летный экипажи, а также наземный персонал преобразились переодевшись в новую форму. Еще одной тенденцией стало развитие онлайн-услуг авиакомпании и расширение дополнительных возможностей для пассажиров, которые делают полет максимально удобным и комфортным. 

Мы благодарим своих пассажиров за выбор нашей авиакомпании и надеемся увидеть вас снова на борту лайнеров «России». Пусть 2018 год будет успешным для каждого из вас!

В честь новогодних праздников с 25 декабря по седьмое января 2018 года на рейсах, вылетающих из аэропорта Пулково и Внуково, всем юным пассажирам будет вручен вкусный подарок – пломбир «Коровка из Кореновки».


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Новости компаний
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57

Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!

Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
Авиакомпания «Россия»
27.12.2017 15:38

Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира

Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52

«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
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Новости компаний
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
Авиакомпания «Россия»
27.12.2017 15:38
Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
https://pixabay.com
25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.12.2017 16:38
ПАО "Аэрофлот" объявляет акцию в честь 95-летия компании
ПАО "Аэрофлот" объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта 2018 года.
Фото предоствлено компанией Teboil
20.12.2017 08:00
К рождественским праздникам Тебойл снижает цены на топливо
Как сэкономить на топливе в Финляндии? 23 и 24 декабря на АЗС Тебойл Таммисто по адресу улица Valimotie 10b, город Vantaa, 01510 будут снижены цены на топливо*
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2017 11:00
Группа «ЛСР» завоевала «Доверие потребителя»
12 декабря в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей десятого юбилейного конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости. В специальной номинации «Самая стабильная компания десятилетия» победила «Группа ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.12.2017 15:30
Аэрофлот получил премию "Время инноваций-2017" за событийный проект года
Аэрофлот стал лауреатом ежегодной премии «Время инноваций-2017» в категории «Транспорт и машиностроение». Он победил в номинации «Событийный проект года». Торжественная церемония награждения за достижения в области инновационной деятельности состоялась в Сочи, в отеле Marriott Krasnaya Polyana.
квартал “Солнечный”/ГК “Арсенал-Недвижимость”
11.12.2017 18:25
В корпусе №9 ЖК «Солнечный» завершено устройство кровли
Активными темпами продолжается возведение квартала “Солнечный” от ГК “Арсенал-Недвижимость”
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
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