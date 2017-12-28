Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!

Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений.

В 2018 году авиакомпания «Россия» продолжит наращивать темпы своего развития.

В 2017 году «Россия» завершила ребрендинг авиапарка, в последние недели уходящего года кабинный и летный экипажи, а также наземный персонал преобразились переодевшись в новую форму. Еще одной тенденцией стало развитие онлайн-услуг авиакомпании и расширение дополнительных возможностей для пассажиров, которые делают полет максимально удобным и комфортным.

Мы благодарим своих пассажиров за выбор нашей авиакомпании и надеемся увидеть вас снова на борту лайнеров «России». Пусть 2018 год будет успешным для каждого из вас!

В честь новогодних праздников с 25 декабря по седьмое января 2018 года на рейсах, вылетающих из аэропорта Пулково и Внуково, всем юным пассажирам будет вручен вкусный подарок – пломбир «Коровка из Кореновки».