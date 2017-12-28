Пассажиры «Принцессы Анастасии» два часа ждали, пока судно растолкает лед

Выход пасссажиров с парома «Принцесса Анастасия» утром 28 декабря задержался почти на 2 часа. Судно расталкивало лед на подходе к «Морскому вокзалу».

О том, что плановый выход, назначенный на 9 часов утра, задерживается, сообщили читатели «Фонтанки». Сергей Котенев, гендиректор оператора Moby SPL, подтвердил это, связав с погодными условиями. «Паром первого ледового класса, – рассказали в пресс-службе компании. – Колоть лед он может только носом, а к причалу подходит боком. Так что из-за ледового слоя произошла задержка». Выходить пассажиры начали около 11 часов.

Ранее появилась информация о том, что с согласованием расписания «Принцессы Анастасии» на следующий год возникли проблемы. Администрация порта «Морской вокзал», по словам паромной компании, отказывалась утверждать его по причине судебного спора со Смольным, который хочет расторгнуть договор аренды из-за долгов. Рассматривался вариант ухода «Принцессы Анастасии» на обслуживание линий в Средиземном море. Тем не менее в конце октября комитет по туризму заявил, что паром продолжит ходить между Петербургом, Таллином, Стокгольмом и Хельсинки в 2018 году.