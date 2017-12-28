«Эталон» построит жилой комплекс на Петровском острове

Группа «Эталон» приобрела участок площадью 2,8 гектара на Петровском острове. На нем компания возведет жилой комплекс бизнес-класса площадью 77 тыс. кв. м.

Строительство начнется в 2018 году. Комплекс включит 48 тыс. кв. м жилья, коммерческие помещения, паркинг и объекты социальной инфраструктуры. Большая часть разрешительной документации по проекту уже получена, сообщает пресс-служба группы.

Компания не раскрывает продавца участка и адрес будущего комплекса. На Петровском острове уже ведут строительство «Группа ЛСР», Setl City, холдинг RBI, «Ленстройтрест». Кроме того, там же находится судостроительный завод «Алмаз».

Это четвертый участок, купленный группой «Эталон» в 2017 году. До этого девелопер приобрел проекты в Невском районе, на Аптекарском проспекте и в Москве.