Пострадавшим при теракте в Петербурге выплатят по 300 тысяч рублей

Пострадавшим при взрыве в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте выплатят по 300 тысяч рублей.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Георгия Полтавченко Андрей Кибитов. Он уточнил, что выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора Петербурга. Отметим, Кибитов называет происшествие терактом — ранее Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Ранее взрыв признал терактом президент России.

Справка:

Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Ранения получили 13 человек, шестеро из них до сих пор остаются в больницах.

Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Однако в расследовании принимает участие Национальный антитеррористический комитет.