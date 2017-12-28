Трое в капюшонах обчистили финского челнока в Приморском районе

Товаров из Финляндии лишился коммерсант в Приморском районе Петербурга ночью 27 декабря. Трое в капюшонах напали на мужчину, а после опустошили его фургон.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленники подсели к 33-летнему бизнесмену в «Фольксваген Транспортер», припаркованный у дома 58 по Богатырскому проспекту. В салоне машины преступники силой забрали у петербуржца кожаную сумку с 70 тысячами рублей и документами. После чего вытащили из фургона электрогриль, робота-котёнка Zoomer Kitty и два конструктора «Лего». Всё это предприниматель приобрёл в Финляндии и намеревался продать в Интернете.

Украденное троица погрузила в иномарку «Дэу Джентра» и скрылась. Все нападавшие были одеты в тёмную одежду, лица они скрыли под капюшонами. Проводится проверка.