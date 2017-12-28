Задержана подруга нападавшего на водителя автобуса с детьми в Петербурге

Предполагаемая соучастница Ализаде Мустафаева, обвиняемого в нападении на водителя автобуса со школьниками в Петербурге, задержана в ночь на 28 декабря. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В ведомстве уточнили, что Зульфия Саидмурадова дает признательные показания.

«В настоящее время Мустафаеву предъявлено обвинение, также решается вопрос об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения и предъявлении обвинения Саидмуратовой», – добавили в СК.

По версии следствия, вечером 25 декабря на Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта Мустафаев несколько раз ударил ножом водителя автобуса с детьми. Его сожительница Зульфия Саидмуратова также приложилась битой по шофёру. После чего нападавшие скрылись.

27 декабря Мустафаева задержали в квартире знакомого на набережной реки Оккервиль. Ему вменяют покушение на убийство и хулиганство. Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин.