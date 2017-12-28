Албин о теракте в "Перекрестке" : Это вызов власти и горожанам

Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте может быть связан с международным терроризмом.

Свое заявление чиновник сделал 28 декабря на открытии дорожно-строительной лаборатории контроля качества Дирекции транспортного строительства в Петербурге. «Это очередной вызов, который прозвучал в отношении горожан, власти, правоохранительной системы. Мы как одна семья — ни одного пострадавшего человека не оставим без внимания и заботы городских властей. Нам всем надо быть бдительными, потому что мир борется с такой негативной силой, как международный терроризм. Особенно накануне праздников, когда у всех повышенное настроение и мы позволяем себе расслабиться», – заявил Игорь Албин.