Албин о теракте в "Перекрестке" : Это вызов власти и горожанам
Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте может быть связан с международным терроризмом.
Свое заявление чиновник сделал 28 декабря на открытии дорожно-строительной лаборатории контроля качества Дирекции транспортного строительства в Петербурге. «Это очередной вызов, который прозвучал в отношении горожан, власти, правоохранительной системы. Мы как одна семья — ни одного пострадавшего человека не оставим без внимания и заботы городских властей. Нам всем надо быть бдительными, потому что мир борется с такой негативной силой, как международный терроризм. Особенно накануне праздников, когда у всех повышенное настроение и мы позволяем себе расслабиться», – заявил Игорь Албин.
Справка:
Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Ранения получили 13 человек, шестеро из них до сих пор остаются в больницах.
Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Однако в расследовании принимает участие Национальный антитеррористический комитет.