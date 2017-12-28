Группа «Эталон» приобрела новый проект в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о приобретении земельного участка площадью 2,8 гектара в Петроградском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса.

Общая реализуемая площадь комплекса составит 77 тыс. кв. м. Проект будет включать 48 тыс. кв. м жилья, а также коммерческие помещения, паркинг и объекты социальной инфраструктуры.

Приобретенный Компанией земельный участок расположен на Петровском острове в самом сердце Санкт-Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Крестовского острова и в 15 минутах езды от исторического центра. Участок имеет продолжительную береговую линию и находится в непосредственной близости от парков – из окон будущего комплекса будут открываться отличные виды на Неву и на зеленый массив. В окружении расположено множество зон отдыха, включая яхт-клуб, лучшие в городе рестораны, Петровский парк и парки Крестовского острова, стадионы и спортивные сооружения.

Поскольку большая часть разрешительной документации по проекту уже получена, Группа «Эталон» планирует ускорить начало строительства и продаж.

Это четвертый участок, приобретенный Группой «Эталон» в 2017 году в соответствии с новой стратегией, предусматривающей пополнение земельного банка за счет высококачественных проектов, с фокусом на проекты, запуск которых возможен в течение 6-18 месяцев после их приобретения. Недавно Компания приобрела проект в Невском районе Санкт-Петербурга, а также проекты бизнес-класса – на ул. Летниковской в Москве и на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге, – расположенные в привлекательных центральных районах двух столиц.

Справка о ГК «Эталон»