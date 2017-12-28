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28.12.2017 10:45

Петербург нарядили за 425 миллионов рублей

Петербург к Новому году украсили за 425 миллионов рублей без учета денег, который выделил Городской центр размещения рекламы. Об этом заявили 28 декабря на итоговом заседании городского штаба благоустройства.

Районы потратили 185,4 миллиона рублей, муниципалитеты — 46,5 миллиона, остальное – привлеченные средства.

За эти деньги в городе оформили 500 магистралей и площадей, более 20 тысяч фасадов и 2700 деревьев. На улицах и площадях установлено более 700 елок и порядка 800 фигур Деда Мороза, снеговиков и фонтанов.

По мнению чиновников, самыми нарядными магистралями стали набережная Черной речки, проспект Стачек, а также Измайловский и Санкт-Петербургский проспекты. Самые роскошные елки стоят напротив администрации Фрунзенского района, на Московском, 121, Южной дороге, 11, и на улице Токарева в Сестрорецке.


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Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
28.12.2017 17:29
Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м.
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
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