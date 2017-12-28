Петербург нарядили за 425 миллионов рублей

Петербург к Новому году украсили за 425 миллионов рублей без учета денег, который выделил Городской центр размещения рекламы. Об этом заявили 28 декабря на итоговом заседании городского штаба благоустройства.

Районы потратили 185,4 миллиона рублей, муниципалитеты — 46,5 миллиона, остальное – привлеченные средства.

За эти деньги в городе оформили 500 магистралей и площадей, более 20 тысяч фасадов и 2700 деревьев. На улицах и площадях установлено более 700 елок и порядка 800 фигур Деда Мороза, снеговиков и фонтанов.

По мнению чиновников, самыми нарядными магистралями стали набережная Черной речки, проспект Стачек, а также Измайловский и Санкт-Петербургский проспекты. Самые роскошные елки стоят напротив администрации Фрунзенского района, на Московском, 121, Южной дороге, 11, и на улице Токарева в Сестрорецке.