Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Владимир Путин назвал взрыв в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте террористическим актом. Об этом сообщает 28 декабря ТАСС.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта», — приводит слова президента Russia Today. Свое заявление Владимир Путин сделал на встрече с офицерами – участниками военной операции в Сирии.

Президент подчеркнул, что в ходе операции в Сирии удалось ликвидировать тысячи боевиков: «А что было бы если бы эти тысячи, сотни вернулись к нам? Вернулись обученными, хорошо подготовленным?», – заявил Путин. И напомнил также о задержании группы лиц, якобы готовивших взрыв в Казанском соборе.

«Кстати, вчера дал указание директору ФСБ при работе с этими бандитами, при их задержании, действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», – уточнил президент России.

Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Ранения получили 13 человек, шестеро из них до сих пор остаются в больницах.

Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Однако в расследовании принимает участие Национальный антитеррористический комитет.