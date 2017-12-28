Группа «Эталон» сдала 5 и 6 корпуса ЖК «Московские ворота»

26 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пятого и шестого корпусов ЖК «Московские ворота», который Группа «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга по адресу: Заставская улица, д. 46, корп. 3.

Пятый и шестой корпуса ЖК «Московские ворота» – это 18-этажные дома с подземным паркингом, построенные по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Общая площадь указанных корпусов составляет 97 тыс. кв. м. Дома комфорт-класса совокупно насчитывают 867 квартир, от студий до четырехкомнатных.

Компания также получила разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного отдельностоящего паркинга на 300 машиномест общей площадью 11 тыс. кв. м.

Справка о ЖК «Московские ворота»

ЖК «Московские ворота» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро. Комплекс состоит из 6 корпусов переменной этажности (9-18 этажей), совокупно включающих 2 513 квартир, а также подземного и отдельностоящего многоэтажного паркингов. Общая площадь жилого комплекса составляет 235 тыс. кв. м. На территории ЖК «Московские ворота» возводится детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на II квартал 2018 года.

ЖК «Московские ворота» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/

Справка о ГК «Эталон»