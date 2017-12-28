Смольный готовится усиленно убирать город после новогодних гуляний

В новогоднюю ночь места проведения праздничных мероприятий в Петербурге будут убирать до 7 утра. Потребуется подкрепление из дворников.

Как рассказали 28 декабря на итоговом заседании городского штаба благоустройства, ключевыми адресами будут Дворцовая площадь, Невский проспект и Стрелка Васильевского острова. Там будут дежурить дополнительные 91 единица техники и 10 бригад работников ручной уборки (121 человек). Для мусора выставят 47 баков.

Еще порядка 350 дворников понесут вахту в различных районах города в местах проведения праздников. Общее количество уборочной техники – около 700 единиц.

С 29 декабря по 9 января предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.