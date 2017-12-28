В Петербурге расклейщика объявлений подозревают в нападении на школьницу в парадной

Чуть более недели ушло на поиски развратника, подкараулившего школьницу в парадной дома в Кировском районе Петербурга. В преступлении подозревают расклейщика объявлений.

Как стало известно «Фонтанке», гражданина одной из республик Средней Азии оперативники задержали в ночь на 28 декабря. По предварительной информации, он напал на семиклассницу в парадной одного из домов по проспекту Маршала Жукова.

Возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера.