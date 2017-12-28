Арестован предполагаемый налётчик на комиссионку в Купчино

Арестован безработный петербуржец, которого подозревают в нападении на магазин «Скупка» во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 35-летнего мужчину оперативники задержали накануне, 27 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое. На время следствия и до суда его оставили под арестом.

Напомним, 24 декабря неизвестный ворвался в комиссионный магазин на улице Ярослава Гашека, потребовал от продавщицы отдать ему мобильные телефоны. После того, как девушка отказалась, завязалась драка. Ситуацию спас случайный прохожий, он заступился за работницу комиссионки. Нападавший был вынужден спасаться бегством, так и не забрав мобильники.