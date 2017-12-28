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28.12.2017 09:34

США назвали Россию «возродившейся» и заявили, что не питают иллюзий

Вашингтон не питает иллюзий в отношении «режима» в России, но при этом намерен налаживать с ней отношения. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей статье для New York Times, которая опубликована 28 декабря.

«У нас нет иллюзий в отношении режима в России, с которым мы имеем дело. У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других странах», — цитирует госсекретаря Lenta.ru.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что о восстановлении отношений с Москвой не может быть и речи без урегулирования ситуации на Украине. Залог этого госсекретарь видит в выполнении Россией минских соглашений.

Одновременно Тиллерсон считает, что сотрудничество России и США было взаимовыгодным в Сирии. «Сейчас, когда президент Путин выразил приверженность проводящемуся под эгидой ООН Женевскому процессу, который направлен на создание нового будущего для Сирии, мы ожидаем, что Россия последует по этому пути. Мы уверены, что воплощение в жизнь результатов этих переговоров поможет воссоздать Сирию, свободную от Башара Асада», — говорится в статье.

22 декабря президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора поблагодарил Рекса Тиллерсона за продолжение антироссийских санкций.


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В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
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Программа BP CLUB собрала миллион участников
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«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
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Что приготовить на Новый год: вкусные и легкие в приготовлении блюда от КЕЙ
2018 год по китайскому календарю – год Желтой земляной собаки. Продумывая меню праздничного стола, хозяйки стараются выбрать блюда, которые более предпочтительны символу года. Как быстро приготовить блюда на новогодний стол, расскажут специалисты компании КЕЙ
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