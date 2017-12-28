Петербуржца подозревают в развращении школьницы
Школьница пострадала от развратника в Калининском районе Петербурга. На предполагаемого злоумышленника указал отец девочки.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 27 декабря с заявлением о преступлении в полицию обратился 37-летней петербуржец, проживающий на проспекте Науки. Он сообщил, что его 13-летняя дочь подвергалась развратным действиям, а виновник – 21-летний безработный, обитающий неподалеку на улице Верности.
Подозреваемый задержан оперативниками. Проводится проверка.