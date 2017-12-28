В Рыбацком после прорыва теплотрассы не выдержала труба с холодной водой

В Петербурге утром 28 декабря припаркованные рядом с домом 41 по Шлиссельбургскому проспекту автомобили снова подтопило, но уже холодной водой. Это вторая за неделю авария по данному адресу.

Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, на место прорыва выехали специалисты, на дефектном участке трубопровода начались ремонтные работы. Водоснабжение в квартирах в связи с аварией отключать не будут.

25 декабря на территории между тем же домом 41 по Шлиссельбургскому и 348-й школой прорвало теплосеть, из-за чего в восьми жилых домах на время ограничили горячее водоснабжение.