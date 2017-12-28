В Рыбацком после прорыва теплотрассы не выдержала труба с холодной водой

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19:40
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СМИ: С ангольским спутником установили связь
19:01
«Проспект Ветеранов» закрыт на проверку
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ГАТИ: Дороги и крыши в Петербурге чистят хуже всего
18:49
Навальный обжаловал в Верховном суде отказ в допуске к выборам
18:37
В Парголово согласовали строительство гостиницы на 1000 номеров
18:30
Инвестору отказали в застройке коттеджами 25 гектаров под Зеленогорском
18:27
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18:21
Обвиняемый в вооруженном нападении на школьный автобус в Петербурге арестован
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«Пушкинскую» признали безопасной для пассажиров
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Албин: Банкротства «Питер-Констракшн» не избежать
16:52
Станция метро «Пушкинская» закрыта
16:51
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16:49
МИД РФ: В России задержали норвежского шпиона
16:44
Полицейским с допуском к секретным сведениям объяснили, где отдыхать
16:38
Арестованный экс-замдиректора ФСИН не признал себя долларовым миллионером
16:27
Кампус СПбГУ построят на территории Петербурга
16:22
Правительство РФ: После целевого обучения придется отрабатывать три года
16:19
Произвольная планировка магазина могла стать причиной трещин в доме на Некрасова
16:15
В Петербурге аномальное дорожное движение: днем – 7 баллов
16:12
ЦИК грозит участникам президентских выборов непрезидентскими сроками
16:03
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15:47
Взрывчатку на «Старой деревне» не нашли
15:20
Албин: Смольный направил в Минстрой поправки к 214-му закону о долевом строительстве
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X5 Retail выдаст охранникам металлоискатели и начнет опечатывать сумки
15:11
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15:09
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14:58
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В Москве задержан Илья Яшин
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«Старая Деревня» закрыта на проверку
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28.12.2017 08:59

В Рыбацком после прорыва теплотрассы не выдержала труба с холодной водой

В Петербурге утром 28 декабря припаркованные рядом с домом 41 по Шлиссельбургскому проспекту автомобили снова подтопило, но уже холодной водой. Это вторая за неделю авария по данному адресу.

Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, на место прорыва выехали специалисты, на дефектном участке трубопровода начались ремонтные работы. Водоснабжение в квартирах в связи с аварией отключать не будут.

25 декабря на территории между тем же домом 41 по Шлиссельбургскому и 348-й школой прорвало теплосеть, из-за чего в восьми жилых домах на время ограничили горячее водоснабжение.


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28.12.2017 13:54

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ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
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Кандинский поселился в Шушарах
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ЖК OSTROV/«Строительный трест»
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27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
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Строительство ЖК «Полис на Комендантском» выходит на новый этап
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ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
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