Под ёлками в центре Петербурга искали взрывоопасные «подарки»

На площадях в центре Петербурга вечером 27 декабря проверили все новогодние ёлки. Предпразничную суету спецслужбам организовали с границы Поволжья и Урала.

Как стало известно «Фонтанке», в среду к петербургским полицейским обратились коллеги из Удмуртии. По их словам, местный житель проявил гражданскую ответственность и рассказал, что его знакомый якобы заминировал ёлки на центральных площадях Северной столицы. В результате пришлось искать «сюрпризы» под деревьями на площади Восстания, Пролетарской Диктатуры, площади Александра Невского, Владимирской площади, Казанской площади, Исаакиевской площади, на Сенной и прочих.

Ничего опасного найдено не было. Проводится проверка.