В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший перестрелку на предприятии, задержан в Москве. Об это 28 декабря сообщило столичное управление МВД.

В полиции уточнили, что мужчину задержали на территории организации на улице Правды.

Для задержания Аверьянова в столице объявляли план «Сирена».

Справка:

Утром 27 декабря бывший директор «Меньшевика» Илья Аверьянов устроил перестрелку в здании фабрики. В результате погиб один человек — по предварительным данным, охранник. Сначала Аверьянов забаррикадировался в здании фабрики, которое было оцеплено полицией. Затем ему удалось скрыться. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Сам Аверьянов заявил, что борется с «бандой во главе с двумя прокурорами», которые «отобрали у него фабрику».