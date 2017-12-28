Смольный: В больницах Петербурга остаются 9 пострадавших при взрыве в "Перекрестке"

Одного человека выписали из больницы, в которой он оказался после взрыва в продуктовом магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге вечером 27 декабря.

Об этом в Twitter сообщает курирующая здравоохранение вице-губернатор города Анна Митянина. По последним данным, в больницах остаются 9 пострадавших. Состояние одного из них ранее врачи оценивали как тяжелое, однако по обновлённой информации, шесть человек находятся в средней степени, ещё трое – в легкой. По данным «Фонтанки», среди раненых есть беременная девушка на сроке 16 недель.

Напомним, самодельное взрывное устройство взорвалось около семи вечера 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, дом 44. СВУ лежало в ячейке камеры хранения. Его мощность взрывотехники оценили в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. По словам одной из свидетельниц произошедшего, в магазине в этот момент было на удивление мало людей, что, возможно, позволило избежать жертв. К часу ночи 28 декабря произошедшее не признано терактом. Оперативный штаб по взрыву возглавил Национальный антитеррористический комитет.