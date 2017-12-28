Почетный президент РФС рассказал о возможных терактах во время ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» рассказал, что никто не застрахован от террористической угрозы от ИГИЛ (запрещенной в России организации) во время чемпионата мира по футболу.

«Было бы глупо засунуть голову в песок как страус и ничего не замечать. Понятно, что опасность есть. Тем более, ссылаясь на наших руководителей, террористы ИГИЛ сконцентрированы недалеко от границ России. Понятно, что у них есть жажда мести, никуда от этого не деться.

Я просто как нормальный трезвый человек могу сказать: конечно, опасность есть, но об этом знают наши правоохранительные органы. Об этом, по-моему, даже Бортников (директор ФСБ — «Газета.Ru») недавно говорил. Не применительно к чемпионату мира, а в целом об угрозе в России», — сказал Колосков.

Также он отметил, что взаимодействие, которое сейчас наметилось даже с США, помогло раскрыть серьезную ячейку террористов.

«Считаю, это общая забота, не только России, чтобы все-таки никаких терактов здесь не было. Потому что пострадать могут не только российские болельщики, но и те, кто приехал из-за границы, в том числе, туристы тех стран, команды которых будут участвовать в финальном турнире чемпионата мира. Поэтому, мне думается, конечно, меры будут предпринятые самые-самые эффективные», — заключил Колосков.