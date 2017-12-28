ГУП «ТЭК» закончил ремонт лопнувшей на Ветеранов трубы

Раньше срока теплоэнергетики закончили ремонтные работы на проспекте Ветеранов. В зоне аварии находились 80 жилых домов, детские сады и поликлиники.

Как сообщили «Фонтанке» на предприятии, к половине одиннадцатого вечера 27 декабря в трубы уже была залита горячая вода, сам ремонт 600-миллиметровой магистрали был закончен ещё в семь часов. По регламенту, на подобные работы отводится 20 часов, а прорыв, напомним, произошёл около 11 утра.

Из-за аварии возле дома №130 по проспекту Ветеранов в 80 домах остыли батареи, 14 школ, детских садов и больниц было рекомендовано поставить на проток.