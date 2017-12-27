Предновогодний теракт Петербургу не нужен

Взрыв в «Перекрестке» самодельного устройства, начиненного поражающими элементами, сочтен покушением на убийство. А штаб возглавил Национальный антитеррористический комитет.

Получены приметы предполагаемого подрывника магазина на Кондратьевском проспекте. Мужчина оставил рюкзак в камере хранения за полчаса до взрыва, прикинулся покупателем и спешно ушел. Пострадали десять человек, один из которых находится в очень тяжелом состоянии. Покушение на убийство, пусть и общеопасным способом, исключает свойственную теракту политическую подоплеку. Вмешательство Национального антитеррористического комитета и сопоставимая с бомбой в метро мощность смутили пострадавших: «Это на нас, покупателей, что ли покушались?»

Без четверти семь вечера 27 декабря магазин «Перекресток» в торговом центре на Кондратьевском проспекте жил пиковой жизнью, хотя, по наблюдениям старожилов, народу было поменьше обычного.

«Я еще подумала, как же мне повезло, – вспоминает в разговоре с «Фонтанкой» одна из пострадавших. – Купила сладкого к праздничному столу, у ребенка день рождения, и пошла на кассу».

Перед кассовым рядом, метрах в двух-трех, расположен стеллаж камеры хранения. Бомба была заложена в ячейке на высоте примерно 1,5 метра от пола. Видевшие момент взрыва посетители отмечают, что сначала послышался глухой хлопок и сразу после него появилась бледно-голубая вспышка, и все оказалось в дыму.

Мощность взрыва, по данным СКР, составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, устройство начинили поражающими элементами. Похожая по мощности бомба сдетонировала в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года, когда погибли шестнадцать человек и более сотни получили ранения.

Поздно вечером 27 декабря Национальный антитеррористический комитет разместил фотографии из «Перекрестка». На них запечатлен обрушенный подвесной потолок между камерой хранения и кассовым рядом, оторванные от стены листы металлической обшивки, свисающие трубы вентиляции.

По словам одной из пострадавшей, которая находилась у кассы напротив ячейки с устройством, взрывной волной ее отбросило на несколько метров.

«Я не падала, а летела спиной вперед», – уточняет она.

Вырубилось электричество. Посетители без особой паники, вероятно, от шокового состояния, выбирались из магазина. Ориентиром им служили голоса на улице и холодный ветер, который врывался в торговый зал. Взрывом выбило входные стеклянные двери.

Пострадавшие отмечают отзывчивость очевидцев. Оперативные службы получили сигнал сразу, многие предлагали помощь. Из соседнего дома прибежала женщина, представилась врачом и отдала себя раненым в полное распоряжение.

Травмы получили 11 человек, один от госпитализации отказался. Остальных увезли в Александровскую, Елизаветинскую и Мариинскую больницы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Калининского района. Уже в больнице от стационарного лечения отказался еще один пострадавший. До утра в палатах остаются девять человек. По нашим данным, среди раненых есть беременная на сроке 16 недель.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, у него открытая рана живота.

Никто из представителей городских властей не приехал на Кондратьевский. Вице-губернатор Александр Говорунов по телефону сказал «Фонтанке», что помощь будет оказана.

Через час, около восьми, к прессе вышел руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус. Заявил, что возбуждено уголовное дело по покушению на убийство более двух лиц общеопасным способом, пресек любые вопросы и ушел.

«Фонтанка» пересказала слова Клауса пострадавшим. Реакция была молниеносной: «Это на нас-то, калининцев с авоськами, покушались бомбой?»

Свое коммюнике выпустил Национальный антитеррористический комитет, который заявил, что деятельность экстренных служб и органов безопасности координируется оперативным штабом НАКа.

По данным «Фонтанки», за полчаса до взрыва на площади Калинина остановилась маршрутка, которая ехала со стороны метро «Черная речка». Из маршрутки вышел молодой человек неславянской внешности. Брюнет, гладко выбрит, в зеленой куртке с капюшоном и бежевым рюкзаком за спиной. Он вошел в «Перекресток», положил рюкзак в камеру хранения и проследовал в торговый зал. Пробыл, имитируя интерес к товарам, минуты полторы, вышел, пешком пересек площадь Калинина и растворился в толпе.

Механизм инициации взрыва пока неизвестен. По одной версии, бомба приведена в действие дистанционно, по звонку телефона. По другой, применен отложенный взрыв с помощью химической реакции веществ, которым нужно некоторое время, около получаса, чтобы смешаться. Одно ясно – подрывник «Перекрестка» действовал с расчетом и без умысла погибать. Выбор цели, скорее всего, оправдан удаленностью от станций метрополитена. Передвижения наземным транспортом отследить сложнее.

Бледно-голубая вспышка, описанная очевидцами, соотносится с тем, что замечали пассажиры метро 3 апреля 2017 года. По некоторым данным, тот, кто считается исполнителем теракта в подземке, тоже не был смертником, а устройство приведено в действие случайно.

За двенадцать дней до «Перекрестка», 15 декабря, ФСБ отчиталась, что Петербург спасен от серии терактов, в городе ликвидирована законспирированная ячейка запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Александр Ермаков,

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»