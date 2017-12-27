В Турции при стрельбе в школе пострадали шесть человек

В результате стрельбы в школе в Турции пострадали шесть человек, в том числе пять детей, сообщает местный телеканал NTV.

Сообщается, что неизвестный ворвался с винтовкой в начальную школу в городе Газиантеп.

Пострадавшие были госпитализированы.