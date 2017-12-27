В Турции при стрельбе в школе пострадали шесть человек
В результате стрельбы в школе в Турции пострадали шесть человек, в том числе пять детей, сообщает местный телеканал NTV.
Сообщается, что неизвестный ворвался с винтовкой в начальную школу в городе Газиантеп.
Пострадавшие были госпитализированы.
Gaziantep'te düğünde pompalı dehşeti: 6 yaralı— Son Dakika Haber (@havadisikbal) December 27, 2017
Gaziantep'te bir düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.https://t.co/0R6FRxNkVy
Источник: Газета.ру