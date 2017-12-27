Штаб по непризнанному терактом взрыву в Петербурге возглавляет Национальный антитеррористический комитет

Национальный антитеррористический комитет (НАК) возглавил оперативный штаб по взрыву в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге. К полуночи 27 декабря произошедшее терактом не признано.

Хроника событий и фотографии с места происшествия НАК опубликовал вечером после взрыва СВУ в одной из ячеек камеры хранения продуктового магазина в 44 доме по Кондратьевскому проспекту. «По указанию руководителя Оперативного штаба НАК в рамках осуществления первоочередных мероприятий на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС», – сообщается на сайте комитета.

В «Перекрёстке» пострадали как минимум 10 человек, которые сейчас находятся в городских больницах. Следственный комитет России официально сообщил о самодельном взрывном устройстве мощностью около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух и более лиц. СВУ было оставлено в камере хранения, момент взрыва запомнила жительница района и рассказала об увиденном «Фонтанке».