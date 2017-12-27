Переход с «Владимирской» на «Достоевскую» открыт

Экстренные службы завершили проверку в вестибюле станции «Достоевская» вечером 27 декабря. Опасных предметов там не найдено.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной городского метро, сейчас станции «Достоевская» и «Владимирская» работают по штатному расписанию. Бесхоз был найден на первой из них, но закрыт был только переход между ветками, так как «Достоевская» в восемь вечера перестаёт работать по расписанию. Забытая сумка была обследована и признана безопасной, после чего на пересадочном узле восстановили штатное расписание.