Пострадавшая при взрыве в «Перекрестке»: я услышала глухой хлопок и увидела бледно-голубую вспышку

Одна из пострадавших в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте рассказала «Фонтанке» обстоятельства взрыва. Неизвестный оставил самодельную бомбу в камере хранения на уровне груди среднестатистического человека.

По словам женщины, она зашла в магазин за сладостями для праздничного стола. Сегодня ее ребенок справляет день рождения. «Я стояла у кассы, лицом к камере хранения. Послышался глухой хлопок и после короткой, очень короткой паузы я увидела прямо перед собой, на уровне глаз – бледно-голубую вспышку, – вспоминает пострадавшая, ее рост 156 сантиметров. – Меня откинуло взрывной волной на пару метров, отключилось все электричество. Мы выбирались в кромешной тьме. Ориентиром служили только голоса на улице».

По словам женщины, панике посетители не поддавались. Она предположила, что причина этому – шоковое состояние. Для вечернего часа пик сегодня в «Перекрестке» было непривычно малолюдно, отметила собеседница: «Я еще подумала: как же мне повезло, удачно зашла в магазин. А теперь думаю, что могло и хуже закончиться, если бы народу было как обычно».

В больнице женщине из рваной раны извлекли небольшие металлические кусочки. Она почти уверена, что это не поражающие элементы взрывного устройства, а детали камеры хранения – из-за зеленой краски.

Вечером 27 декабря в «Перекрестке» на Кондратьевском сработало самодельное взрывное устройства мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно, по словам пресс-секретаря СКР Светланы Петренко, было снабжено поражающими элементами. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом». В больницы доставлены девять человек, один в тяжелом состоянии.