Х5 Retail Group: Одна из госпитализированных - кассир магазина

Трое кассиров и два сотрудника торгового зала магазина «Перекресток» в Петербургенаходились в непосредственной близости от места взрыва. Одна из них госпитализирована.

Об этом «Фонтанке» рассказал представитель компании Х5 Retail Group, которой принадлежит магазин на Кондратьевском проспекте, дом 44. Одну из женщин, которая работала за ближайшей к камерам хранения кассе, отвезли в больницу, остальные четверо отказались от круглосуточного наблюдения врачей. Сейчас руководство компании усиливает «бдительность персонала», в том числе, даёт им указания следить за тем, что кладут посетители в камеры хранения. «Коллектив магазина потрясён тем, что подобное действие совершено на территории торгового зала», – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в больнице оказались 10 пострадавших, девять из которых – покупатели «Перекрёстка». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва самодельного устройства. По официальной информации в магазине на Кондратьевском проспекте, дом 44, взорвалось СВУ с поражающими элементами. Взрыв произошел возле касс, в камере хранения.