ДТП на КАД остановило движение по внутреннему кольцу

Развязка кольцевой автодороги с Мурманским шоссе и часть кольца до Заневки встала в пробке вечером 27 декабря. По словам очевидцев, движение парализовано из-за крупного ДТП.

Как сообщают читатели «Фонтанки», столкнулись сразу 10 автомобилей, как минимум один человек серьезно пострадал. «После столкновения некоторые машины похожи на консервные банки», – пишут очевидцы. Сервис Яндекс.Карты обозначил часть внутреннего кольца вместе с заездом со стороны Народной улицы бордовым цветом, пробка тянется до деревни Заневка во Всеволожском районе Ленобласти.

В дежурной службе УГИБДД информации об аварии нет.