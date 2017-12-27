Теплосеть на Пражской восстановлена
Теплоэнергетики восстановили аварийную трубу во Фрунзенском районе Петербурга с опережением срока.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», вечером 27 декабря аварийная бригада поменяла 5 метров лопнувшего трубопровода на Пражской улице. Трубу диаметром 500 мм чинили 25 специалистов компании.
Ранее сообщалось, что по нормативам ремонт должен быть завершен к утру следующего дня. На пониженные параметры отопления из-за прорыва были переведены 13 жилых зданий.