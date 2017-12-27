Теплосеть на Пражской восстановлена

Ранее сообщалось, что по нормативам ремонт должен быть завершен к утру следующего дня. На пониженные параметры отопления из-за прорыва были переведены 13 жилых зданий .

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.