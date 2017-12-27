Что известно о взрыве в «Перекрестке»

Один из пострадавших при взрыве в магазине на Кондратьевском проспекте находится в тяжелом состоянии, сообщает Смольный. Губернатор Полтавченко поручил правительству отслеживать ситуацию и оказывать помощь.

Десять человек отвезли в больницы после взрыва самодельного устройства в магазине «Перекресток» вечером 27 декабря. Еще один отказался от госпитализации. Пострадавшие находятся в Александровской, Мариинской и Елизаветинской больницах, уточняет пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Следственный комитет Петербурга квалифицировал взрыв в супермаркете как покушение на убийство двух и более человек. По состоянию на 22.14 среды, 27 декабря, версия теракта официально не рассматривается.

Сообщение о ЧП в магазине на Кондратьевском проспекте, дом 44, поступило оперативной службе МЧС в 18.55. Из магазина были эвакуированы 50 человек — покупатели и персонал.

По официальной информации в магазине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел возле касс, в камере хранения.

На месте происшествия также работают сотрудники Федеральной службы безопасности.

Андрей Кибитов также сообщил, что находящийся в Москве губернатор Георгий Полтавченко проинформирован о случившемся и уже дал поручения экстренно созданной оперативной группе городского правительства «об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи».

«Фонтанка» следит за развитием событий, новые подробности, а также полная информация о происшествии опубликована в специальном разделе.