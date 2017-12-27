Смольный: На Кондратьевском один человек получил тяжелые травмы

Десять человек отвезли в больницы после взрыва самодельного устройства в магазине «Перекресток» вечером 27 декабря. Еще один отказался от госпитализации.

Как сообщает пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов в Twitter, четверо пострадавших находятся в Александровской больнице, столько же в Мариинской и еще двое в Елизаветинской. Один из пострадавших от госпитализации отказался. «Состояние пострадавших легкой и средней тяжести, ближе к удовлетворительной», – пишет Кибитов. Один человек, по словам пресс-секретаря, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее Следственный комитет Петербурга сообщал что в больницах оказались четверо. По официальной информации в магазине на Кондратьевском проспекте, дом 44, взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Взрыв произошел возле касс, в камере хранения.