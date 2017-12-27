Путин счел уходящий год достойным для России

Президент России Владимир Путин заявил на приеме в Кремле, что страна провожает 2017 год достойно. Его выспутление на приёме приводит вечером 27 декабря пресс-служба Кремля.

«Мы провожаем его достойно», — сказал Путин. Он отметил, что «впереди масса забот и планов». "Сам путь к поставленной цели, достижение этих результатов, движение вперёд, готовность приносить пользу – это всегда развитие, это приобретение опыта и знаний, проявление настойчивости и решимости, смелости и ответственности", – сказал президент.

Президент также добавил, что все «в наших руках», и поблагодарил присутствующих за труд.

«Провожаем этот год в историю. Наш путь — это путь приобретения знаний и ответственных дел», — сказал Путин.