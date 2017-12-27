СК: В «Перекрестке» взорвалось самодельное взрывное устройство

В магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами.

Эту информацию сообщает Следственный комитет России вечером 27 декабря. «По предварительной оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте», – сообщает СК РФ. В Петербург по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина направлены следователи и криминалисты из центрального аппарата ведомства.

Напомним, взрыв произошел около семи вечера, пострадали как минимум девять человек. Следственный комитет сообщает о четырех госпитализированных.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Калининского района, тяжелых пострадавших среди госпитализированных нет, состояние одного из них еще уточняется. Скорая помощь развезла их в Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую больницы.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух и более лиц.