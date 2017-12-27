Движение на площади Калинина восстановлено

Движение транспорта в Калининском районе Петербурга частично восстановлено, оцепленной остается территория, прилегающая к магазину, где произошел взрыв.

Как передает корреспондент «Фонтанки» с места ЧП, автомобили, припаркованные возле магазина, забирают эвакуаторы. Часть площади Калинина возле «Перекрестка» на Кондратьевском проспекте, дом 44, все еще оцеплена, но в целом движение в этой части района восстановлено. Об этом свидетельствуют и данные сервиса «Яндекс.Карты», «красных» зон там сейчас не зафиксировано.

На месте работает подвижной пункт ГУ МЧС, взрывотехники ФСБ, приезжал глава СК Петербурга Александр Клаус.

Напомним, по предварительной информации около семи вечера произошел взрыв устройства небольшой мощности в камере хранения возле касс продуктового магазина. Госпитализированы с различными травмами были 9 человек, сообщалось о тяжелом состоянии только одного из них. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух и более лиц.