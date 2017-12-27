Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в супермаркете

Губернатор Петербурга проинформирован о происшествии в супермаркете на Кондратьевском проспекте.

Об этом сообщил 27 декабря в Twitter пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. Он уточнил, что Георгий Полтавченко дал «поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи».

Напомним, из-за взрыва в камере хранения «Перекрестка» к месту ЧП стянуты экстренные службы. По предварительной информации, восемь человек обратились за медицинской помощью. К месту происшествия прибыли сотрудники ФСБ. По предварительным данным, сработало взрывное устройство незначительной мощности.