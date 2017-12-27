Площадь Калинина оцеплена, Кондратьевский встал из-за взрыва в «Перекрестке»

Из-за взрыва в магазине «Перекресток» на Контратьевском проспекте, дом 44, оцеплена площадь Калинина.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером 27 декабря Кондратьевский проспект встал от проспекта Металлистов до улицы Ватутина. Все подьезды к площади Калинина в настоящий момент перекрыты. По проспекту Маршала Блюхера, Полюстровскому до Замшиной, и Пискаревскому движение свободное, Металлистов стоит от Лабораторной улицы до Кондратьевского.

«В сторону Металлистов стоят мертво, ищите объезд», – пишут очевидцы. Ситуацию усугубило ДТП на Полюстровском. «Газель не пропустила скорую. Стоят, ждут ГАИ», – добавляют автомобилисты.

Напомним, из-за взрыва в камере хранения «Перекрестка» к месту ЧП стянуты экстренные службы. По предварительной информации, восемь человек обратились за медицинской помощью. К месту происшествия прибыли сотрудники ФСБ. По предварительным данным, сработало взрывное устройство незначительной мощности.