После взрыва в «Перекрестке» госпитализированы 9 человек

Девять человек получили ранения в результате взрыва в супермаркете «Перекресток». сообщили «Фонтанке» в администрации Калининского района. Следственный комитет сообщает о меньшем количестве пострадавших.

Как пояснили нашему изданию в районной администрации, за медицинской помощью обратились десять человек, один отказался от госпитализации.

«Раненых развезли по различным медучреждениям города», – добавили в пресс-службе района.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство более двух человек, совершенное общеопасным способом» (статья 105, часть 2, пункты «а», «е» и статья 30 ч. 3 УК). Статистика пострадавших у следствия другая, нежели у чиновников

«По предварительным данным, 27 декабря 2017 года в помещении магазина произошел взрыв неустановленного предмета. В результате происшествия госпитализировано четыре человека», – говорится с релизе СКР.

В «Перекрестке» работают криминалисты, оперативники ФСБ и МВД.

По данным «Фонтанки», в магазине сработало взрывное устройство без поражающих элементов.