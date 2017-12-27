ФСБ приехала на взрыв в «Перекрестке»

Взрывотехники ФСБ приехали к супермаркету «Перекресток» в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, сработало взрывное устройство незначительной мощности.

Как сообщил «Фонтанке» глава Калининского района Василий Пониделко, восемь человек обратились за медицинской помощью после взрыва в «Перекрестке».

«Некоторые были осмотрены врачами и от госпитализации отказались», – уточнил Пониделко.

На площади Калинина развернут штаб силовиков. Приехали взрывотехники ФСБ. По предварительной оценке, в камере хранения напротив касс сработало устройство небольшой мощности. Было сильное задымление, внутри супермаркета разбиты стекла, но по периметру здания они уцелели.

По словам очевидцев, после взрыва посетители выходили, сильно задыхаясь, виднелись пятна крови на асфальте.

Как говорят в ГУ МЧС Петербурга, первое сообщение о взрыве в «Перекрестке» поступило в 18.55, возгорания на месте происшествия нет.

«Из магазина эвакуированы 50 человек посетителей и персонала. Четыре человека осматриваются бригадами скорой медицинской помощи», – уточнили в ведомстве.