Кадыров ответил Facebook на блокировку аккаунта

Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Twitter решение Facebook заблокировать его аккаунт в соцсети из-за санкций США.

Глава Чечни пишет 27 декабря: «Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?»

Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка «запрещённых лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит? — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 27 декабря 2017 г.

Напомним, сегодня Facebook официально заявил, что блокировка аккаунта Кадырова связана с введенными против него санкциями США. Любопытно, что не все находящиеся под санкциями попадают под блокировку — например, в Facebook существует аккаунт «Уралвагонзавода».