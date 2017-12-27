В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв

В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв вечером 27 декабря. Троих пострадавших забрала скорая помощь.

Как стало известно «Фонтанке», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно. Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

Изложенное «Фонтанке» подтвердили представители X5 Retail Group, которым принадлежит магазин. Отметим, в этом здании на Кондратьевском ранее располагался «Гигант-Холл» и казино «Конти».